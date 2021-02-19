Петербург занял второе место рейтинга зарплатных ожиданий

Самые высокие зарплатные ожидания от работы по специальности у россиян — от Москвы и Санкт-Петербурга, еще четыре города следуют в рейтинге с большим отрывом. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру.

Абсолютное большинство опрошенных считают город с высокой зарплатой по специальности Москву — так проголосовало 86%. 29% опрошенных выбрало Санкт-Петербург, по 7% — Новосибирск и Екатеринбург, по 6% — Казань и Сочи.

В опросе приняли участие 4 тысячи совершеннолетних россиян во всех округах страны.

Как писал “Ъ-СПб”, ранее Петербург вошел в десятку регионов с самым доступным бензином.