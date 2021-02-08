Петербург вошел в десятку регионов с наиболее доступным для жителей бензином

Петербург вошел в ТОП-10 регионов страны с наиболее доступным населению бензином. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2,2 тыс. литров топлива в месяц, Москва, жители которой могут купить 1,9 тыс. литров в месяц и Чукотский автономный округ (1707 литров).

Как сообщает РИА «Новости», Петербург на девятом месте в первой десятке регионов. На среднюю зарплату в городе можно приобрести 1,32 тыс. литров топлива. Самый низкий показатель в Дагестане — только 560 литров в месяц.

Добавим, что за год бензин марки АИ-92 в стране, в среднем, подорожал на 2,9%.