«Мавританец» расскажет о прошлом

В прокат выходит судебная драма «Мавританец» с Бенедиктом Камбербетчем об узнике тюрьмы Гуантанамо. Инженер Мохаммед ульд Слахи провел в заключении почти 15 лет — все это время ему не могли официально предъявить обвинение. Он освободился в 2016 году. Еще до выхода из тюрьмы подозреваемый написал книгу под названием «Дневник Гуантанамо» — эта история и легла в основу фильма. Подробности расскажет Владислав Викторов.

Мавританский инженер Мохаммед ульд Слахи попал в Гуантанамо в 2002 году — на тот момент он побывал уже в нескольких тюрьмах, где его пытали. Подозрения были серьезными: по версии следствия, он мог вербовать террористов, которые угнали самолеты и направили их на башни-близнецы 11 сентября. Он действительно присягал на верность «Аль-Каиде» (террористической организации, запрещенной в РФ) , но разорвал связи с организацией. Несколько лет Слахи не мог рассчитывать на защиту. А когда все же добился адвоката, выяснилось, что никто не хочет браться за такое дело, так как градус общественного осуждения слишком высок. Его не испугалась только юрист Нэнси Холландер, ее роль исполнила Джоди Фостер.

Бороться придется с системой в лице военного прокурора Стюарта Коуча. Герой Бенедикта Камбербетча хочет добиться смертной казни для подозреваемого, и для него это чуть ли не личная месть — он был знаком с пилотом Boeing. Главную роль мавританского инженера исполнил Тахар Рахим. Он не только общался с Мохаммедом ульд Слахи, но также носил кандалы по несколько часов в день, снимался в холодной камере и сидел на экстремальной диете, чтобы лучше почувствовать опыт узника.

Джоди Фостер также впечатлила история бывшего заключенного, и она не смогла отказаться от роли: «Благодаря своей духовности, вере и человечности он смог простить. Это удивило меня, и я не понимаю, как он не обозлился. Он пытался найти радость и любовь. Это пример для всех нас. Еще он всегда стремился на Запад, в демократические страны. Он верил, что там важен справедливый суд. Но Америка оказалась не такой, как он думал».

Книгу «Дневник Гуантанамо» Мохаммед ульд Слахи написал еще в 2005-м. Причем на английском, который чуть ли не с нуля выучил в тюрьме. Рассекретили ее только спустя восемь лет, а до публикации дело дошло только в 2015-м. Права на экранизацию книги были проданы практически сразу — подозреваемый и его адвокат надеялись, что громкая картина может ускорить выход Слахи на свободу. В итоге «Мавританец» получился асоциальным и честным, считает кинокритик Егор Беликов: «Судебная часть начинается ближе к концу, и, вообще, сама драма довольно эмоциональна, на мой взгляд.

По сравнению с “Судом над чикагской семеркой” “Мавританец” гораздо сильнее дает под дых.

В первой картине много заигрываний, ерничества, безусловно, мастерства и режиссерского, и сценарного, но “Мавританец” сильнее прошибает именно своей незамутненной честностью».

Пресса в США назвала картину устаревшей — темы 11 сентября и узников Гуантанамо исследовали многие режиссеры. Однако в России, по словам критиков, «Мавританец» воспринимается совсем по-другому и остро напоминает о недостатках судебной системы.

Елена Иванова