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Фото: Пресс-служба Банка России

Скрытые комиссии выведут из тени

Насколько может сократиться дополнительный заработок банков на заемщиках

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Центробанк нашел способ побороть скрытые комиссии при получении кредита. Впрочем, собеседники “Ъ FM” сомневаются, что заемщики от этого выиграют. По данным регулятора, дополнительные услуги и навязанные страховки могут составлять до половины суммы займа, и на них также начисляются проценты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все эти траты нужно учитывать в полной стоимости кредита, которая и так существенно отличается от ставок в рекламе. Почему это не помешает дополнительному заработку банков на заемщиках? Разбирался Сергей Гусев.


Последние несколько лет регулятор играет с банками в игру найди скрытые комиссии в кредитах. ЦБ постоянно запрещает неэтичные способы заработка на заемщиках, а банки придумывают новые изощренные страховки или, например, плату за ведение кредитного счета.

Ответный ход регулятора может стать финальным — банкам придется отражать любые скрытые расходы клиента в полной стоимости кредита, которую каждый заемщик видит на первой странице договора. И этот показатель может иметь мало общего с изначальным рекламным предложением, говорит генеральный директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Основное — это страхование жизни, сейчас появились дополнительные страховки от COVID-19, от залива соседей — в общем, разные продукты, на которых банки дополнительно зарабатывают, при том что они никак не связаны с выдаваемым кредитом. Если вы получаете какой-нибудь потребительский заем по ставке 9% годовых плюс страховка, то обычно в пересчете на полную стоимость реально вы получаете кредит примерно в 13% годовых».

Формально банки и сейчас должны сообщать заемщику обо всех комиссиях. Но на деле скрытые расходы могут ждать любого клиента вне зависимости от вида кредита, отмечает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Редкий банк не навязывает страховку, она есть даже в ипотеке. В таких продуктах, как займ наличными, автокредит, много манипуляций. Я бы не сказал, что этот инструмент используют, только чтобы обмануть малоимущего. На такую удочку может попасться любой, надо просто запрещать продавать одновременно с кредитом любые страховки.

И загонять это в процентную ставку, на мой взгляд, неправильно, надо просто запрещать эти “суррогатные продукты”, как это сделали британцы в 2011 году».



Банки инициативу ЦБ комментируют крайне осторожно. Как пишет “Ъ”, в основном у них два аргумента: клиентов и так предупреждают обо всех комиссиях, а любые ограничения могут сделать займы менее доступными. В любом случае банкиры будут находить лазейки и в новых правилах, уверен бывший банкир, независимый аналитик Павел Сакадынский: «Сейчас триллионы рублей ушли из банков на фондовый рынок. Кредитным организациям нужно зарабатывать. Любые их попытки сохранить свою маржу и финансовое состояние логичны, потому что у банков тоже есть рабочие места, акционеры, дивиденды. Что бы ЦБ ни делал, банки все равно будут изворачиваться: взимать комиссию за открытие кредитного счета, за вход. Кредитным организациям надо выживать, это такая же экономика».

Впрочем, особенных ухищрений может и не понадобиться — агрессивная реклама и невнимательность заемщиков позволят банкам и дальше зарабатывать на дополнительных услугах, резюмирует Алексей Казарин из «Системы кредитных специалистов»: «По потребительским займам заявленная ставка в рекламе уже ниже ипотечной — это возможность для банков привлечь клиентов. Заводится заявка, потом человек приходит на сделку, и многие менеджеры банков считают, что клиент уже не развернется и не уйдет, поэтому ему пытаются навесить допуслуги. Даже когда навязывается страховка, она обычно включается в сумму кредита».

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Но даже со всеми скрытыми комиссиями и дополнительными услугами кредит не всегда можно получить. По данным Национального кредитного бюро, к концу прошлого года банки удовлетворяли меньше трети заявок.

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