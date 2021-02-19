Смольный назвал торговые центры, где откроют пункты вакцинации от COVID-19

С 24 февраля в пяти торговых центрах Санкт-Петербурга развернут прививочные пункты. Это будут торговые центры «Стокманн», «Ситимолл», «Европолис», «Охта Молл» и «Жемчужина плаза».

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева, выступавшего в эфире канала. Господин Эргашев уточнил, что каждый прививочный пункт будет включать в себя отдельное помещение для приема и обследования желающих привиться, и отдельное помещение для самой процедуры. Также на пунктах будут обеспечены условия для хранения вакцин.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что центр вакцинации от COVID-19 открылся на территории Политехнического университета.