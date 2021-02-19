В Казани с марта вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Цена за поездку при оплате наличными составит 35 рублей

В Казани с 1 марта цена за проезд в общественном транспорте при оплате наличными составит 35 руб. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что стоимость проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней: 27 и 30 руб., соответственно. Кроме того, не изменится и цена проездных билетов.

Напомним, с предложением увеличить стоимость проезда при оплате наличными в прошлом году обратились перевозчики Казани. Затем соответствующее письмо направили в госкомитет Татарстана по тарифам, после этого изменение цены за поездку в общественном транспорте города согласовали в региональном Минюсте.

"Ъ-Казань"