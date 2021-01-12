Перевозчики Казани просят повысить стоимость проезда до 35 рублей

Казанские перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 35 руб. за наличный расчет Об этом говорится в сообщении ассоциации транспортных предприятий республики.

Отмечается, что в 2020 году в городе на фоне пандемии коронавируса на 30% упал пассажиропоток, и до сих пор он не восстановился. Общие убытки перевозчиков в Казани по итогам года превысили 150 млн руб.

При этом транспортные предприятия жалуются на отсутствие субсидирования, а за перевозку льготных категорий граждан пассажиры не платят полным рублем. «В других городах, где тариф на проезд в автобусе регулируемый, убытки перевозчиков покрывает государство. В Казани тариф регулируемый, но из бюджета выплат на покрытия убытков нет», — отмечается в сообщении.

Перевозчики отмечают, что они обратились с предложением повысить тариф в комитет по транспорту Казани еще в ноябре 2020 года, тот в свою очередь передал обращение в комитет Татарстана по тарифам. При этом они попросили для пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, оставить прежний тариф, сохранив его и для льготной категории граждан, а новый тариф установить только за проезд за наличный расчет.

"Ъ-Казань"