Иткульский спиртзавод восстановил объемы производства спирта до докризисных

Производство спирта и ликеро-водочной продукции на Иткульском спиртзаводе в 2020 году вышло на максимальный объем, сообщил на пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. «Водку предприятие начало разливать летом и выйти на полную мощность по этому виду продукции не удалось. Это связано с объективными причинами — почти год производство простаивало, за это время торговые сети нашли замену продукции предприятия, вывели ее из ассортиментной матрицы. Чтобы вернуться на рынок компании понадобилось приложить усилия, в том числе финансовые»,— сказал господин Большаков.

По оперативной информации, предоставленной предприятием, в 2020 году произведено около 800 тыс. дал спирта. Объем производства водки на предприятии Александр Большаков не уточнил.

По его данным, всего в крае произведено около 500 тыс. дал водки.

Он также отметил, что новые собственники Иткульского спиртзавода пока не планируют выпускать виски. «Выпуск этой продукции — перспективное направление. Сейчас этот проект прорабатывается с экспертами»,— сказал Александр Большаков.

Иткульский спиртзавод — одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. С весны 2019 года предприятие находилось в процедуре банкротства. В начале 2020 года стало известно, что предприятие приобрел холдинг Marussia Beverages за €15 млн. В компании “Ъ-Сибирь” уточнили, что ОАО «Иткульский спиртзавод» приобретен со всеми мощностями и интеллектуальной собственностью. В марте 2020 года завод был выведен из процедуры банкротства. Ранее новые владельцы завода сообщали “Ъ-Сибирь”, что на предприятии в течение двух-трех лет планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.

Оксана Павлова