Иткульский спиртзавод восстановил объемы производства спирта до докризисных

Производство спирта и ликеро-водочной продукции на Иткульском спиртзаводе в 2020 году вышло на максимальный объем, сообщил на пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. «Водку предприятие начало разливать летом и выйти на полную мощность по этому виду продукции не удалось. Это связано с объективными причинами — почти год производство простаивало, за это время торговые сети нашли замену продукции предприятия, вывели ее из ассортиментной матрицы. Чтобы вернуться на рынок компании понадобилось приложить усилия, в том числе финансовые»,— сказал господин Большаков.
По оперативной информации, предоставленной предприятием, в 2020 году произведено около 800 тыс. дал спирта. Объем производства водки на предприятии Александр Большаков не уточнил.
Он также отметил, что новые собственники Иткульского спиртзавода пока не планируют выпускать виски. «Выпуск этой продукции — перспективное направление. Сейчас этот проект прорабатывается с экспертами»,— сказал Александр Большаков.
Иткульский спиртзавод — одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. С весны 2019 года предприятие находилось в процедуре банкротства. В начале 2020 года стало известно, что предприятие приобрел холдинг Marussia Beverages за €15 млн. В компании “Ъ-Сибирь” уточнили, что ОАО «Иткульский спиртзавод» приобретен со всеми мощностями и интеллектуальной собственностью. В марте 2020 года завод был выведен из процедуры банкротства. Ранее новые владельцы завода сообщали “Ъ-Сибирь”, что на предприятии в течение двух-трех лет планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.