В Краснодаре продажи минивэнов с пробегом в январе 2021 года сократились на 12%

В Краснодаре в январе 2021 года продали 105 минивэнов с пробегом. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объемам продаж краевой центр занял шестое место в России с долей рынка в 1,02%. Лидерами сегмента стали Москва (604), Санкт-Петербург (403) и Владивосток (129). Всего в России в первый месяц 2021 года продали 10,3 тыс. подержанных минивэнов – на 9,6% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными среди них стали модели Lada Largus, Ford Fusion, Nissan Note.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в январе 2021 года продали 622 новых автомобиля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы). Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин