Свердловские власти заявили о необходимости ускорить цифровизацию здравоохранения

Министерство здравоохранения Свердловской области начнет уделять дополнительное внимание отдельным направлениям работы по цифровизации отрасли, в частности автоматизации внутренних процессов в здравоохранении, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Напомним, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Свердловская область вошла в десятку регионов России, наиболее отстающих по темпам цифровизации здравоохранения.

В ДИПе отметили, что медленные темпы цифровизации связаны с тем, что автоматизация процессов в медучреждениях различного профиля обеспечивается разными информационными системами. При этом в небольших субъектах управление может обеспечиваться одной информационной системой.

«Региональные власти идут по пути такой интеграции: в Минздраве сегодня действует рабочая группа по информатизации здравоохранения, которой, в том числе на основе опыта других регионов приняты решения по внедрению в 2021 году в Свердловской области интеграционных сервисов. Часть медицинских информационных систем при этом уже размещена на серверах правительства, оставшиеся будут перенесены в центр обработки данных в течение 2021 года», — подчеркнули в ДИПе.

В то же время у Свердловской области есть опыт передачи медицинских данных в федеральные вертикально интегрированные медицинские информационные системы. Параллельно региональные власти продолжат системную работу по повышению доступности электронных сервисов в сфере здравоохранения.