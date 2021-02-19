США сообщили о готовности участвовать в переговорах ЕС и Ирана

США готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты приняли бы приглашение верховного представителя ЕС (по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.— “Ъ”) принять участие во встрече участников формата "пять плюс один" и Ирана для обсуждения дипломатического способа решения вопроса иранской ядерной программы»,— сказал господин Прайс ТАСС.

Также США отозвали из Совета безопасности ООН требование восстановить санкции всемирной организации в отношении Ирана. Соответствующее письмо направил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс, сообщает Reuters.

Ранее Иран сообщил, что с 21 февраля может заблокировать доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если к этому времени участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.

Подробнее о позициях Ирана и США по ядерной сделке — в материале “Ъ” «Период полуразброда».