Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бельгия — 1780 очков. 2 (2). Франция — 1755. 3 (3). Бразилия — 1743. 4 (4). Англия — 1670. 5 (5). Португалия — 1662. 6 (6). Испания — 1645. 7 (7). Аргентина — 1642. 8 (8). Уругвай — 1639. 9 (9). Мексика — 1632. 10 (10). Италия — 1625. 11 (11). Хорватия — 1617. 12 (12). Дания — 1614. 13 (13). Германия — 1610. 14 (14). Нидерланды — 1609. 15 (15). Колумбия — 1601. 16 (16). Швейцария — 1593. 17 (17). Чили — 1567. 18 (18). Уэльс — 1562. 19 (19). Польша — 1559. 20 (20). Сенегал — 1558. 20 (20). Швеция — 1558… 39 (39). Россия — 1461.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 15 апреля.