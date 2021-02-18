Власти Москвы согласовали акцию КПРФ 23 февраля

Власти Москвы согласовали КПРФ акцию 23 февраля, сообщил депутат Денис Парфенов. Она пройдет в рамках встречи с депутатами Госдумы.

«Наконец, под давлением общественности власти вынуждены были согласиться на проведение коммунистами акции при условии корректировки места и времени»,— написал он в своем Telegram-канале. Перед встречей с депутатами коммунисты возложат венки к могиле неизвестного солдата. Такие же акции пройдут в регионах России.

Ранее первый секретарь горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявлял, что московский горком КПРФ выведет своих сторонников на демонстрацию и митинг 23 февраля, несмотря на то что акция не разрешена властями. По его словам, мэрия не предложила альтернативных вариантов, как это положено по закону, поэтому мероприятие можно считать санкционированным.

Подробности — в материале “Ъ” «КПРФ не хочет искусственных столкновений».