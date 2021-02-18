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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального минстроя

Депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству неудовлетворительно оценили работу регионального минстроя по итогам 2020 года. Парламентарии приняли решение вызвать на следующее заседание главу ведомства Евгения Чудаева с отчетом о проделанной работе.

«Мы неоднократно просим, чтобы министр приходил на наши комитеты. Тем более, на такие ключевые заседания, когда мы рассматриваем отчет по прошедшему году и планы на текущий год. Убедительно просим напомнить министру, что мы здесь очень сильно ждем»,— отметил председатель комитета Самарской губернской думы по строительству Владимир Кошелев.

В частности, парламентарии отметили неудовлетворительную работу министерства по выполнению плана по вводу жилья в регионе. Самарская область оказалась на 77-м месте в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ и на последнем месте среди регионов ПФО.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области в 2020 году в регионе введено 1,4 млн кв.м. жилья, что составило 98% от планового задания. При этом 33% от всего введенного жилья (468 тыс.кв.м.) составляют многоквартирные дома, 67% (933 тыс кв.м.) – индивидуальное жилищное строительство.

В 2020 году в регионе ввели в эксплуатацию на 440 тыс. кв.м. жилья меньше, чем в 2019 году. Как отметили представители ведомства, такое снижение объемов ввода многоквартирных домов прогнозировалось заранее и обусловлено низкой инвестиционной активностью застройщиков в 2019 году.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на заседании профильного комитета не присутствовал. В настоящее время он вместе со своей семьей находится на Мальдивах.

Евгений Чернов


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