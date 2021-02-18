НАТО увеличит контингент в Ираке в восемь раз

НАТО планирует постепенно увеличить свой контингент в Ираке с 500 до 4 тыс. человек, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг во время видеоконференции глав минобороны стран альянса. Господин Столтенберг объяснил это решение желанием поддержать армию Ирака в борьбе с терроризмом и предотвратить возвращение группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России).

«Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно 4 тыс. человек. Учебные мероприятия будут охватывать больше иракских институтов безопасности и районов за пределами Багдада»,— приводит слова генсека CNBC.

Он добавил, что миссия осуществляется по просьбе иракского правительства. «Оно проводится при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны»,— добавил генсек.

Главы МИД стран НАТО согласовали расширение миссии в Ираке в начале апреля 2020 года. Они договорились, что миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.