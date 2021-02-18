Главой Росгосцирка назначен Сергей Беляков

Временно исполняющий обязанности руководителя Росгосцирка Сергей Беляков выбран новым генеральным директором учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры. осгосцирк объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России.

Сергея Белякова назначили на эту должность по итогам конкурса, который прошел в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка. В финальном этапе отбора участвовали 12 кандидатов, прошедшие тестирование.

Владимир Шемякин покинул пост генерального директора Росгосцирка 15 декабря по собственному желанию. Сергей Беляков до назначения врио был его советником.

Сергею Белякову 48 лет. Он родился в Донецкой области Украины. С 2004-го возглавил Нижнетагильский государственный цирк. В 2006–2009 годах руководил Ижевским зоопарком. С 2009 по 2013-й был директором государственного цирка Удмуртии. В Росгосцирке работает с сентября 2016 года.