«Краснодарские парки» в 2021 году получат 137 млн рублей из муниципального бюджета

МБУК «Краснодарские парки» в 2021 году получит 137 млн руб. из местного бюджета, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на директора городского департамента финансов Александра Чулкова.

По его словам, еще 90 млн руб. планируется заработать на аттракционах и других платных услугах.

В ведении учреждения находятся шесть парков: «Чистяковская роща», «Солнечный остров», «Рождественский парк», «Старая Кубань», «Парк Победы» и «Городской сад». Отмечается, что работы по их благоустройству будут идти в рамках единой концепции развития, которая в перспективе позволит модернизировать инфраструктуру всех шести территорий.

Как писал “Ъ-Кубань”, предварительный эскизный проект благоустройства территории парка «Солнечный остров» уже разработан. В марте его представят на обсуждение жителей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МБУК «Краснодарские парки» было зарегистрировано в 1993 году, размер уставного капитала – 25 млн руб., бенефициар – администрация Краснодара. В 2018 году (последние данные) выручка учреждения составила 123,8 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.

Виктория Колганова