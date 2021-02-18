Christie's впервые проведет аукцион с применением криптовалюты

Цифровая работа Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, будет продана аукционным домом Christie's за эфир — основную валюту Etherium, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей дома. Это первый случай, когда Christie's объявляет аукцион с применением криптовалюты. При этом премию аукционного дома нужно будет заплатить в долларах США.

Beeple создавал по одной работе каждый день на протяжении 13 лет. Работы Beeple продаются с применением блокчейна и невзаимозаменяемых токенов, позволяющих отследить сделки с цифровыми работами и доли их владельцев. Работа The First 5000 Days представляет собой компиляцию ежедневных работ Beeple, созданных с 1 мая 2007 года.

Представитель Christie's Ноа Дэвис сообщил Bloomberg, что художник сначала предлагал Christie's выставить на аукцион голые карикатуры на лидера КНДР Ким Чен Ына, певца Майкла Джексона и персонажа мультфильма «История игрушек» Базза Лайтера, но подобное предложение «нам полностью не подходило». Аукцион на коллаж работ Beeple состоится онлайн 25 февраля и продлится семь дней.