В Петербурге проводятся обыски в рамках расследования дела об обналичивании маткапитала

Полиция Петербурга выявила схему обналичивания средств материнского капитала. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, организованная преступная группа действовала через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов.

С гражданами заключались фиктивные договоры на строительство жилых домов с использованием средств материнского капитала. Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты, а денежные средства обналичивались. Следствию известно о заключении более 100 таких договоров. Ущерб бюджету только на территории Петербурга и Ленобласти составил около 20 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК. Полиция проводит обыски в 11 регионах страны.