В Невинномысске заработал завод сэндвич-панелей Kingspan

В Невинномысске был запущен завод сэндвич-панелей Kingspan: 17 февраля на нем была выпущена первая партия продукции. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Кингспан». В производстве панелей был использован металл с покрытием «Стальной шелк». Отмечается, что в таком теплоизоляторе не содержатся галогенизированные и фторированные углеводороды, за счет чего сэндвич-панель не создает негативного влияния на озоновый слой.

В начале января 2021 года ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan приобрел завод в России — бывшую площадку ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края. Площадка является вторым заводом в России. Сумма сделки составила более 300 млн руб. Компания планирует направить еще 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. Согласно планам Kingspan, мощности нового завода составят 1,5 млн кв. м продукции в год, его выход на полную окупаемость завершится в течение 4,5 года.

Подробнее о приобретении компанией Kingspan завода сэндвич-панелей в Невинномысске читайте в тексте “Ъ-Юг” «Kingspan двинулся на юг».

Наталья Шинкарева