На Кубани в прошлом году сотрудники ГИБДД выписали штрафов на сумму 4 млрд рублей

Кубань оказалась на четвертом месте в стране по сумме выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения, статистику ГИБДД опубликовал “Ъ”. В прошлом году ГИБДД вынесла в крае 6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.

Впереди Кубани располагаются Москва (30 млн постановлений на 23 млрд руб.), Московская область (30,5 млн постановлений на 18,9 млрд руб.) и Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.).

Всего по данным издания госавтоинспекторы страны вынесли 167 млн постановлений на 117,4 млрд руб. (сумма штрафов на 10% больше, чем в 2019 году). «Это примерно половина затрат на строительство Крымского моста», - констатирует “Ъ”.

В стране доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Сумма штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, увеличилась с 82,7 до 94,1 млрд руб.

Андрей Ульченко