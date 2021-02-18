Оппозиционер Кара-Мурза потребовал возбудить уголовное дело о покушении на убийство

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет России (СКР) с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство после его госпитализаций в Москве с симптомами отравления в 2015 и 2017 годах.

«Подали в СКР заявление о преступлении по итогам расследования Bellingcat и The Insider о моих отравлениях в 2015 и 2017. Требуем возбудить дело по ст. 105 через 30 УК (покушение на убийство)»,— написал господин Кара-Мурза в Twitter.

Напомним, The Insider и Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждают, что сотрудники российских спецслужб, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления Алексея Навального, могут быть причастны к двум попыткам отравления российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Расследователи приводят ряд доказательств пребывания фигурантов в тех пунктах, где находился господин Кара-Мурза накануне отравления, и напоминают о его безуспешной попытке получить у ФБР доказательства отравления.

Подробнее о ситуации с отравлениями Владимира Кара-Мурзы — в материале “Ъ”.