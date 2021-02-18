Коллекция Кристо и Жанны-Клод принесла на Sotheby’s более €8 млн

В Париже Sotheby’s завершил продажу произведений искусства из нью-йоркской мастерской художника Кристо и его супруги Жанны-Клод. Три десятка главных лотов, показанных перед торгами в залах парижского отделения аукционного дома, принесли в общей сложности €8,048 млн.

Самыми дорогими лотами оказались разноцветные «Зонтики» (Umbrellas), проекты-картины Кристо. Первоначально оцененные в €200–300 тыс., они ушли за €1,707 млн (оранжевые) и за €1,223 (голубые). Работы превзошли по стоимости считавшуюся фаворитом аукциона «Джеки» Энди Уорхола, которую предварительно оценили в €0,7–1 млн, но продали без превышения за €920 тыс. Такую же цену заплатили за прорезанный холст Лучио Фонтаны «Concetto Spaziale, Attesa» — работу, имевшую эстимейт €300–500 тыс. Синий монохром Ива Кляйна, оцененный в €100–150 тыс., продан за €436 тыс., а стул Геррита Ритвельда (€80–120 тыс.) — за €214 тыс. Два ранних произведения Кристо — эскиз витрины 1964 года и запакованный неизвестный предмет 1961 года «Package» — также ушли с превышением эстимейта. Первое — с минимальным €302 тыс. против €200–300 тыс., а второе со €100–150 тыс. поднялось до €521 тыс.

О предаукционной выставке читайте в публикации “Ъ” «Уорхол по-домашнему».

Алексей Тарханов, Париж