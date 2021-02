Уорхол по-домашнему

В парижской штаб-квартире аукционного дома Sotheby`s открыта экспозиция «Unwrapped: The Hidden World of Christo and Jeanne-Claude». Она устроена перед продажей, на которую выставлены произведения искусства из нью-йоркской мастерской Кристо и Жанны-Клод, в общей сложности 400 лотов. Сын художников Кирил надеется таким образом собрать деньги для мемориального фонда и осуществления их последнего проекта — упаковки Триумфальной арки в Париже. На выставке «домашнего искусства» побывал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Произведения Энди Уорхола, Геррита Ритвельда, Хуана Миро, Класа Ольденбурга, Бена Вотье, Ива Кляйна, Марселя Дюшана, Нам Джун Пайка, Лучо Фонтаны, Кита Херринга. Имена как будто бы для «аукциона века», особенно если добавить к ним работы хозяина коллекции Кристо. Можно даже решить, что это нечто вроде продажи собрания Пьера Берже и Ива Сен-Лорана в 2018-м тем же Sotheby`s, которая принесла €28,45 млн. На самом деле — ничего подобного. Это не коллекция, которую собирали для славы и удовольствия,— это просто подарки, маленькие знаки внимания, которыми обменивались между собой большие художники. И общий эстимейт гораздо скромнее — от €4 млн до €5 млн. Даже собранием не назовешь — так, домашняя обстановка.

И первый ее предмет — стул. В Нью-Йорк в 1965 году Кристо и Жанна-Клод приехали с пустыми руками, без имени, денег и планов, без правильных документов, но со стулом. Произведение классика голландского авангарда Геррита Ритвельда Кристо обменял у галериста на одну из своих работ. Заслуженный стул, прикасавшийся к задницам великих мастеров нескольких поколений, продают за €80–120 тыс.

Все выставленные на торги вещи привезены из Нью-Йорка. Дом 48 на Говард-стрит служил Кристо и Жанне-Клод залом приемов, мастерской, галереей, квартирой. В художественной столице мира за небольшую плату они арендовали два этажа в заброшенной фабричной конторе. Повезло с местом и с друзьями: адрес помог найти скульптор Клас Ольденбург, Филип Гласс и Джен Ханштейн построили ванные и сортиры, Гордон Матта-Кларк сколотил шкафы.

В 1972 году Кристо и Жанна-Клод выкупили остальные этажи, превратив пятиэтажный дом на границе Сохо и Чайна-тауна в свой генеральный штаб. Здесь они готовили набеги на самые знаковые места мира: Новый мост и Триумфальную арку в Париже, Рейхстаг в Берлине, Центральный парк в Нью-Йорке. Деньги на свои мегаломанские проекты они собирали за счет работ Кристо. Время от времени на Говард-стрит съезжались богачи, меценаты, галеристы, чтобы после домашнего ужина подняться по скрипучей лестнице в зал, где супруги устраивали выставки-продажи.

Выставка в парижском Sotheby`s занимает весь первый этаж. Это тридцать самых значительных работ из коллекции, которые будут продавать 17 февраля, остальные, менее важные, более дешевые, но иногда не менее интересные, всю неделю до 18 февраля. Несколько стендов посвящены главным героям экспозиции. Кроме самих Кристо и Жанны-Клод это Энди Уорхол, Лучо Фонтана, Ив Кляйн и Клас Ольденбург. Самая дорогая работа — «Джеки» Энди Уорхола, ее предварительно оценили в €700 тыс.—€1 млн. Три другие сериграфии художника стартуют с €8–20 тыс. За маленькую работу Лучо Фонтаны, холст «Concetto Spaziale, Attesa» с дарственной надписью, просят €300–500 тыс. Синий монохром Ива Кляйна оценен в €100–150 тыс., а замечательный объект Нам Джун Пайка «Сонатина для золотой рыбки» — телевизор с булькающим экраном, превращенным в аквариум, олицетворение современных политновостей,— в €15–20 тыс.

Есть, конечно, и работы самого Кристо: оцененные в €200–300 тыс. проекты оранжевых «Зонтиков» и Нового моста. При входе в зал висит последний, незавершенный проект — эскиз завернутой в ткань Триумфальной арки. Но это, скорее, объяснение того, зачем устроена продажа. Кирил Кристо надеется, что Триумфальную арку все-таки удастся завернуть. Хотели успеть прошлой весной к открытию выставки в Центре Помпиду «Кристо и Жанна-Клод. Париж!», но ковидный год испортил все планы, а 31 мая 84-летний художник скончался в Нью-Йорке, так и не увидев своей экспозиции.

Среди его работ на выставке есть и единственное раннее произведение — тщательно упакованный в выцветшую ткань предмет. Для Кристо существовала разница между обернутым и упакованным. Обертывалось что-то очень известное, упаковывалось — совершенно не. Что внутри объекта, не знает ни сын художника, ни эксперты Sotheby`s, но можно представить себе вандала, который, заплатив за это удовольствие €100–150 тыс., объект распакует, вернувшись тем самым в 1961-й — год его создания. Забавным ответом выглядит показанная на другой стене работа Бена Вотье — железная коробочка, запечатанная сургучом, с надписью «Загадочная коробка, не открывать», подаренная Кристо к Рождеству 1962 года (€4–6 тыс.).

Эта перекличка напоминает о почти забытом способе существования искусства, когда произведения служат не алчности галеристов, не азарту коллекционеров и не хвастовству владельцев, а просто дружбе художников и остаются личными посланиями, сентиментальными знаками, где важнее история приобретения, чем оно само. Sotheby`s, конечно, виднее, но, по-моему, этого не продашь и не купишь.