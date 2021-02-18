Чистая прибыль Daimler выросла на 48% в 2020 году

В прошлом году чистая прибыль немецкого автоконцерна Daimler увеличилась на 48%, до €4 млрд. Выручка компании за 2020 год снизилась на 11%, до €154,3 млн, а число проданных автомобилей — на 15%, до 2,84 млн. Рост прибыли стал возможен благодаря довольно существенному сокращению издержек, а также восстановлению во втором полугодии продаж наиболее дорогих автомобилей компании — Mercedes-Benz.

Daimler прогнозирует, что выручка и прибыль в нынешнем году будут «существенно выше уровня прошлого года», так как мировая экономика восстанавливается, а значит, и спрос на автомобили вырастет. Компания ожидает, что на результаты первого квартала негативное влияние окажет дефицит чипов памяти, однако со второго квартала эта проблема будет решена.

Одновременно с публикацией отчетности Daimler объявила о намерении в этом году выделить подразделение по производству грузовиков Daimler Truck в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Сама Daimler собирается в первую очередь сконцентрироваться на производстве автомобилей класса люкс.

Яна Рождественская