В ТЦ «Мега» в Казани от коронавируса привили 211 посетителей

В прививочном пункте, организованном в торговом центре «Мега» в Казани, за три с половиной дня работы (на 13:00 18 февраля) от коронавируса привили 211 человек, сообщила «Ъ-Казань» пресс-секретарь министерства здравоохранения Татарстана Рания Сабирова.

В ТЦ вводят первую дозу вакцины «Спутник V». За второй привитый должен будет подойти через 21 день в казанскую поликлинику, медики которой работали в тот период в «Меге», пояснила госпожа Сабирова.

Она отметила, что в связи с территориальной привязкой в «Меге» решили вакцинировать только жителей Казани.

Для получения прививки достаточно будет предъявить паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Выездные бригады медиков работают здесь с 10:00 до 20:00.

Всего в Татарстане от COVID-19 провакцинировали 61 108 человек, включая 7621 человека за сутки. Вторую дозу получили 10 208 жителей республики.

Напомним, сегодня в Татарстане выявили 60 новых случаев ковида.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"