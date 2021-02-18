В Татарстане выявили 60 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане подтверждены 60 новых случаев COVID-19, один из них является завозным, 59 – контактными.26 человек госпитализировали, остальные лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

Среди заразившихся — один несовершеннолетний и 27 человек старше 60 лет. 34 случая подтвердили в Казани, семь — в Набережных Челнах, шесть — в Нурлатском районе, пять — в Нижнекамском, два — в Алексеевском, по одному — в Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Муслюмовском, Тетюшском и Чистопольском.

Всего в Татарстане выявили 17 427 случаев COVID-19.Излечились 13 992 человека, включая 118 за сутки. Скончались 307 пациентов.

"Ъ-Казань"