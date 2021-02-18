Курс доллара. Прогноз на 18–20 февраля

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Наблюдаем локальный разворот динамики многих валют ЕМ к доллару Рубль пока остановил рост на фоне глобального укрепления доллара. Ориентируемся на диапазон 73,50–75,50 до конца недели. Учитывая длинные выходные в РФ, у участников может быть меньше желания брать риск в рубле. Ухудшающийся настрой переговоров между США и Китаем вызывает локальный рост интереса к доллару. Наблюдаем локальный разворот динамики многих валют ЕМ к доллару.

Богдан Зварич, главный аналитик Рубль в текущем году достаточно слабо отыгрывал динамику рынка энергоносителей Во второй половине текущей недели ожидаем попыток выхода доллара в верхнюю половину диапазона 73–75 руб. Поводом к ослаблению национальной валюты может стать активизация коррекционных настроений на рынке энергоносителей. Также продажам в рубле может поспособствовать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на фоне слабой макроэкономической статистики по индексам деловой активности. Отметим, что, несмотря на недавний рост, рубль в текущем году достаточно слабо отыгрывал динамику рынка энергоносителей. И если нефть с начала года поднялась почти на 25%, то рубль смог прибавить к доллару лишь порядка 1%. С одной стороны, это говорит о наличии потенциала для укрепления национальной валюты относительно текущих цен на нефть. С другой — показывает отсутствие веры инвесторов в рубль.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления В текущих условиях рублю будет сложно возобновить тренд на укрепление Высокодоходные валюты сохраняют волатильное поведение. Сейчас давление на них исходит со стороны повышенных инфляционных ожиданий в США и роста доходностей базовых активов. Рынки локального долга ЕМ остаются под давлением, в том числе и рынок российских ОФЗ. Для обеспечения объемов по заимствованиям Минфину приходится предоставлять премии на уровне 5–7 б. п. к вторичному рынку. Растущие цены на нефть не могут нивелировать давление остальных факторов, хотя и являются благоприятным сигналом для фундаментальной стоимости рубля. В текущих условиях рублю будет сложно возобновить тренд на укрепление. Без новых новостей по западным санкциям российская валюта, вероятно, будет консолидироваться около отметки 74 руб. за доллар.

Виталий Громадин, старший аналитик Диапазон для курса пары доллар-рубль сохраняется на уровне 72–75 Во второй половине этой недели наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль сохраняется на уровне 72–75. Оптимизм инвесторов по поводу новых стимулов на $1,9 трлн в США и успешное прохождение вакцинации в Великобритании и Штатах продолжают оказывать позитивное влияние на спрос на рисковые активы. Палата представителей США 26 февраля может проголосовать по плану стимулирования экономики объемом $1,9 трлн. Демократы спешат, так как действие предыдущего пакета стимулов истекает 14 марта. Во многих странах между тем уже заговорили о смягчении ограничений.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Рубль чувствует себя не хуже других валют развивающихся стран Рубль в отсутствие локальных факторов движется в рамках общих тенденций. Доллар на фоне роста доходностей американского суверенного долга укрепляется ко всем мировым валютам. Рубль при этом чувствует себя не хуже других валют развивающихся стран. Мы ожидаем, что курс будет оставаться внутри диапазона 73,5–74 руб./$ или вблизи его границ в ближайшие дни.