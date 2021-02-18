В Азовском море прогнозируют сильный шторм

В Азовском море ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами до 24 м/с, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение будет действовать с 21:00 18 февраля до 15:00 19 февраля. Жителям прибрежных территорий рекомендуют закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра вниз, погасить огонь в печах, закрыть газовые краны и не выходить из дома без особой необходимости. Также в море ожидается быстрое обледенение судов.

Как писал “Ъ-Кубань”, штормовое предупреждение по сильному ветру действовало 16 февраля в Новороссийске.

Виктория Колганова