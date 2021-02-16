В Новороссийске порывы ветра будут достигать 33 метров в секунду

В городе объявлено штормовое предупреждение, с 15.00 до 17.00 часов и до конца суток 16 февраля, а также в течение суток 17 февраля ожидаются северо-восточный ветер скоростью до 28-33 м/с, снегопад, метель, медленное обледенение судов и причалов, сообщается на сайте мэрии Новороссийска.

На море высота волн возможна до 2 метров. Ночью с 16 на 17 февраля столбик термометра опустится до 6-8 градусов мороза. Днем температура воздуха достигнет -3-5 градусов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре штормовое предупреждение продлено до 17 февраля включительно.

Андрей Ульченко