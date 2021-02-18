21–23 апреля в КВЦ «Экспофорум» состоятся Петербургская техническая ярмарка, Международная выставка инноваций Hi-Tech и Санкт-Петербургский промышленный конгресс Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) — ведущее промышленное мероприятие Северо-Запада, представляющее всю технологическую цепочку производства — от научных разработок и добычи сырья до готовой продукции

На три дня Петербургская техническая ярмарка становится эпицентром промышленной жизни.

Местом встречи российских и зарубежных производителей и поставщиков оборудования, инструментов и технологий. Местом обсуждения насущных вопросов развития современной промышленности, обмена передовым опытом ведущих мировых производителей. И местом презентации новейших инновационных технических разработок, поиска практического воплощения научных достижений и поиска инвестиционных ресурсов.

Основные тематические направления выставки:

• Обработка металлов. Машиностроение

• Металлургия. Литейное дело

• Крепеж. Метизы. Инструмент

• Пластмассы. Полимеры. Композиты. РТИ

• Охрана труда и средства индивидуальной защиты.

ПТЯ — это более 6500 посетителей-специалистов, более 220 экспонентов из России и зарубежья, более 1500 делегатов деловой программы и более 100 инновационных проектов, представленных на выставке.

Международная выставка инноваций Hi-Tech способствует эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов, что отражается и в девизе — «От инновации — к реализации». Выставка проводится совместно с Петербургской технической ярмаркой на стыке профессионального взаимодействия специалистов отраслей и открывает новые бизнес-возможности всем участникам. Hi-Tech является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере.

Основные разделы выставки:

• Аддитивные технологии

• Беспроводные технологии

• Биотехнологии: генная инженерия и генотерапия, микробиология, фармацевтика и фармакология

• Индустриальные информационные технологии

• Наноматериалы и нанотехнологии

• Промышленная робототехника

• Системы безопасности: биометрия, датчики, детекторы, электронные анализаторы, системы наблюдения

• Технологии машинного зрения

• Технологии развития и подготовки инженерных кадров: методология обучения, образовательные программы, технологии обучения

• «Умное»/цифровое производство

• Экологически чистые технологии, альтернативная энергетика

• Автоматизация промышленных предприятий

• Инновационные материалы: пластмассы, композиты, полимеры, РТИ

Все участники выставок ПТЯ и Hi-Tech получают уникальную возможность принять участие в престижном конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», учрежденном Министерством науки и технологии России в 1996 году. За годы существования мероприятия было награждено более 3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства. В 2020 году на конкурсе было представлено более 100 проектов.

В рамках деловой программы состоится Санкт-Петербургский промышленный конгресс. Его работу откроет пленарная сессия «Промышленность сегодня: вызовы и пути развития». Далее пройдет тематическая сессия «Инновационные процессы и оборудование для литейных и кузнечно-прессовых производств» и сессии «Новое поколение технологий обработки металла», «Лазерные и аддитивные технологии в промышленности», «Цифровизация производства — технологии VR в промышленности».

Конгресс является коммуникационной площадкой для обсуждения ведущими специалистами, руководителями предприятий и представителями органов власти текущей ситуации и перспектив развития отечественной промышленности, новых проектов и технологий.

Организатор: ООО «ВО “Рестэк”». Подробная информация на сайте мероприятия.