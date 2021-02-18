21–23 апреля в КВЦ «Экспофорум» состоятся Петербургская техническая ярмарка, Международная выставка инноваций Hi-Tech и Санкт-Петербургский промышленный конгресс

На три дня Петербургская техническая ярмарка становится эпицентром промышленной жизни.
Местом встречи российских и зарубежных производителей и поставщиков оборудования, инструментов и технологий. Местом обсуждения насущных вопросов развития современной промышленности, обмена передовым опытом ведущих мировых производителей. И местом презентации новейших инновационных технических разработок, поиска практического воплощения научных достижений и поиска инвестиционных ресурсов.
Основные тематические направления выставки:
• Обработка металлов. Машиностроение
• Металлургия. Литейное дело
• Крепеж. Метизы. Инструмент
• Пластмассы. Полимеры. Композиты. РТИ
• Охрана труда и средства индивидуальной защиты.
ПТЯ — это более 6500 посетителей-специалистов, более 220 экспонентов из России и зарубежья, более 1500 делегатов деловой программы и более 100 инновационных проектов, представленных на выставке.
Международная выставка инноваций Hi-Tech способствует эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов, что отражается и в девизе — «От инновации — к реализации». Выставка проводится совместно с Петербургской технической ярмаркой на стыке профессионального взаимодействия специалистов отраслей и открывает новые бизнес-возможности всем участникам. Hi-Tech является первым в России мероприятием в области высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере.
Основные разделы выставки:
• Аддитивные технологии
• Беспроводные технологии
• Биотехнологии: генная инженерия и генотерапия, микробиология, фармацевтика и фармакология
• Индустриальные информационные технологии
• Наноматериалы и нанотехнологии
• Промышленная робототехника
• Системы безопасности: биометрия, датчики, детекторы, электронные анализаторы, системы наблюдения
• Технологии машинного зрения
• Технологии развития и подготовки инженерных кадров: методология обучения, образовательные программы, технологии обучения
• «Умное»/цифровое производство
• Экологически чистые технологии, альтернативная энергетика
• Автоматизация промышленных предприятий
• Инновационные материалы: пластмассы, композиты, полимеры, РТИ
Все участники выставок ПТЯ и Hi-Tech получают уникальную возможность принять участие в престижном конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», учрежденном Министерством науки и технологии России в 1996 году. За годы существования мероприятия было награждено более 3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства. В 2020 году на конкурсе было представлено более 100 проектов.
В рамках деловой программы состоится Санкт-Петербургский промышленный конгресс. Его работу откроет пленарная сессия «Промышленность сегодня: вызовы и пути развития». Далее пройдет тематическая сессия «Инновационные процессы и оборудование для литейных и кузнечно-прессовых производств» и сессии «Новое поколение технологий обработки металла», «Лазерные и аддитивные технологии в промышленности», «Цифровизация производства — технологии VR в промышленности».
Конгресс является коммуникационной площадкой для обсуждения ведущими специалистами, руководителями предприятий и представителями органов власти текущей ситуации и перспектив развития отечественной промышленности, новых проектов и технологий.
Организатор: ООО «ВО “Рестэк”». Подробная информация на сайте мероприятия.