Нижегородских водителей оштрафовали на 1,6 млрд рублей за год

В Нижегородской области сотрудники ГИБДД в 2020 году выписали более 2,3 млн штрафов водителям и автовладельцам на общую сумму 1,66 млрд руб., сообщили в Госавтоинспекции. За год сумма назначенных штрафов снизилась на 11,7%, количество постановлений почти не изменилось (-0,8%, 2,32 млн постановлений).

Всего в России за год вынесли 167 млн штрафов (+15% к 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб., что на 10% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. Лидерами по числу штрафов и их общему объему стали Москва (30,3 млн постановлений на 23 млрд руб.) и Московская область (30,5 млн постановлений на 18,9 млрд руб.), Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.), Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.) и Свердловская область (4,59 млн постановлений на 3,7 млрд руб.).

Как водителей штрафовали в 2020 году — в материале “Ъ” «ГИБДД накачивает штрафную экономику».

Анастасия Еремина