Лизинговый портфель «Райффайзен-Лизинг» вырос на 25% по итогам 2020 года

Портфель активов ООО «Райффайзен-Лизинг» по итогам 2020 года вырос на 25%, до 24 млрд рублей по МСФО. Существенное влияние на лизинговый портфель оказал двукратный рост нового бизнеса в розничном сегменте. Также значительный прирост показали сегменты оборудования для нефте- и газодобычи и IT-оборудования. Операционный доход компании вырос на 20%, до 1,4 млрд рублей.
В 2020 году компания начала проводить сделки лизинга автомобилей и колесной техники через упрощенную автоматизированную онлайн-платформу «Райффайзен-Лизинг Онлайн» для компаний малого и среднего бизнеса. Большинство решений по сделкам принималось в рамках одного дня на основании одного документа — паспорта индивидуального предпринимателя или единоличного исполнительного органа компании-лизингополучателя.
«Несмотря на трудности прошлого года, нам удалось не только увеличить портфель активов компании, но и привлечь новых клиентов и нарастить доход. В 2021 году мы делаем ставку на дальнейшее развитие лизинга колесной техники по пути полной цифровизации продукта и онлайн-одобрения сделок, а также прирост в корпоративном сегменте за счет развития новых партнерских каналов продаж и качественного и удобного сервиса»,— прокомментировал Виталий Милованов, генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг».
Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.
ООО «Райффайзен-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, оказывающей услуги лизинга легкового и автотранспорта, оборудования, спецтехники, подвижного состава и недвижимости для средних и крупных российских и международных компаний. Подробности о финансовых решениях и условиях их предоставления можно найти на сайте компании.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.