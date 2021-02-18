Госсовет поддержал запрет присутствия на выборах наблюдателей из других регионов

Госсовет Татарстана одобрил изменения в Избирательный кодекс республики, которыми закрепляется практика многодневного голосования в регионе — выборы могут проходить в течение трех дней. Также появляется возможность волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах.

Кроме того, Госсовет Татарстана одобрил запрет на присутствие на выборах наблюдателей, не являющихся жителями данной территории (региона или муниципалитета — в зависимости от уровня выборов).

Против изменения выступила фракция КПРФ, но ее предложения были отклонены.

Законопроект принят во втором чтении. Окончательно закон может быть принят весной.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"