Аксенов ответил на обещания Украины построить дамбу на Северо-Крымском канале

Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины, заверил глава российского региона Сергей Аксенов, комментируя заявление Киева о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды на полуостров.

«На Украине планируют укрепить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили СМИ. Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", которым был так называемый европейский вал экс-премьера Яценюка»,— написал на своей странице в Facebook господин Аксенов.

Помимо этого он в очередной раз заявил о том, что водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, по его словам, должны понести заслуженное наказание.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не будет восстанавливать подачу днепровской воды на полуостров до момента его возвращения в состав страны.

Власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей полуострова, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Александр Дремлюгин, Симферополь