Пермяки смогут бесплатно протестировать безлимитный интернет

Жители Прикамья установили онлайн-рекорд: с начала года они стали скачивать в мобильном интернете на 40% больше, чем за аналогичный период в 2020-м.

Такими данными поделились инженеры МегаФона, которые ежедневно анализируют интернет-аппетиты населения региона по нагрузке базовых станций.

Рост онлайн-трафика связисты объясняют удаленным режимом. Пандемия изменила рынок труда и сделала дистанционную работу главным трендом прошлого года. По подсчетам Минтруда, за последний год число сотрудников, перешедших на такую занятость, выросло в 110 раз. С начала этого года для многих онлайн-режим пока еще сохраняется.

«Решение вопросов теперь мигрировало в онлайн-пространство, традиционные совещания сменили видеоконференции. Также мы отмечаем рост доли тяжелого контента – вырос трафик на загрузку видеосервисов, онлайн-игр. Наибольшая динамика – традиционно в 4G: объем передачи данных в сетях LTE увеличился уже на 55% с начала этого года», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

Аналитики прогнозируют и дальнейший рост объема интернет-данных в регионе. Для того чтобы пермякам хватило трафика на все задачи в глобальной сети, оператор запустил акцию.

Новое предложение МегаФона действует до начала весны – в период до 1 марта 2021 года пользователи, которые подключат тарифы «Без переплат», смогут пользоваться безлимитным интернетом в течение месяца бесплатно.

Подключиться к МегаФону можно в салонах связи, интернет-магазине оператора и в крупных розничных сетях – в «Детском мире», «ОфисМаге». Приобрести сим-карту предлагают и в 240 магазинах у дома в 34 населенных пунктах региона, в том числе в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Соликамске, Чайковском. Лысьве. Активировать такую сим-карту можно самостоятельно через специальное приложение.