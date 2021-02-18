Главы Петербурга и Камчатского края обсудили сотрудничество регионов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили перспективы развития экономических, образовательных и культурных связей между регионами. Встреча прошла на судостроительном заводе «Северная верфь».

О содержании встречи рассказали в пресс-службе Смольного. Александр Беглов отметил большое количество перспективных направлений сотрудничества двух регионов — по его мнению, взаимодействовать возможно в том числе в сферах медицины, туризма и культуры. «Мы заинтересованы в расширении поставок лекарств и медицинской техники в российские регионы», — подчеркнул господин Беглов. Также он предложил содействие в продвижении на рынки морепродуктов производства Камчатского края.

Владимир Солодов отметил «серьезную поддержку» петербургских судостроительных предприятий рыбопромышленникам всего Дальнего Востока и предложил совместно проработать программу подготовки выпускников в Петербурге. «Санкт-Петербург традиционно привлекает внимание абитуриентов Камчатского края», — сказал он.

В ближайшее время Санкт-Петербург и Петропавловск-Камчатский подпишут соглашение о взаимодействии во всех сферах, которые обсуждались на встрече.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на «Северной верфи» был заложен траулер для камчатской рыболовецкой компании.