«Мойка78»: дефицит кадров на петербургских верфях составляет тысячи человек

Судостроительные предприятия Санкт-Петербурга и Ленобласти испытывают кадровый голод. Об этом 18 февраля рассказало издание «Мойка78».

Сообщается, что дефицит квалифицированных рабочих испытывают Адмиралтейские верфи, Северная верфь, Балтийский завод, Выборгский судостроительный завод. Для сокращения дефицита кадров верфи стали предлагать соискателям рекордные для отрасли зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц. Также предпринимаются меры для подготовки кадров «с нуля»: так, Выборгский судостроительный завод обучает почти 300 человек прямо на производстве, а Северная верфь заключила соглашение о подготовке рабочих с Санкт-Петербургским колледжем судостроения и прикладных технологий.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на «Северной верфи» был заложен восьмой морозильный траулер-процессор «Капитан Коротич».