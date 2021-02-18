Николая Бондаренко просит облсуд принять по его делу о штрафе «неполитическое» решение

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко (КПРФ) обжаловал назначение ему административного штрафа. Об этом рассказал сам депутат.

Как сообщалось ранее, 8 февраля Фрунзенский райсуд признал его нарушившим законодательство о митингах и присудил штраф в размере 20 тыс. руб. Депутат не считает себя нарушителем, и обжаловал судебное решение в Саратовском облсуде.

«Ъ-Средняя Волга» Николай Бондаренко пояснил, что находился на месте проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января как депутат, контролируя соблюдение прав и свобод граждан сотрудниками правоохранительных органов. Он надеется, что решение апелляционной инстанции в отношении него не будет «политическим».

Марина Ковалева