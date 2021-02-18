Коммунистам напомнили об этике

Саратовская областная дума признала депутатов регионального заксобрания от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко нарушившими депутатскую этику участием в саратовском митинге в поддержку Алексея Навального 31 декабря. Кроме того, господин Бондаренко признан нарушившим Закон «О статусе депутата Саратовской областной думы», получая доходы от монетизации его канала на YouTube. Ранее депутаты направляли в прокуратуру области информацию о том, что господин Бондаренко нарушил антикоррупционное законодательство. В надзорном органе говорят, что решение по нему пока не принято. Эксперт считает, что никаких правовых последствий для саратовского коммуниста решение облдумы иметь не будет.

Два вопроса рассматривались на заседании Саратовской областной думы. Говоря о нарушении депутатской этики господами Анидаловым и Бондаренко, председатель мандатной комиссии депутат облдумы единоросс Николай Бушуев заявил, что в комиссию обратились его однопартийцы Сергей Гладков и Юлия Литневская с просьбой рассмотреть поведение двух коммунистов. В обоснование обращения они пояснили, что депутат областной думы должен «воздерживаться от действий», компрометирующих его и других депутатов Саратовской областной думы, однако, участвуя в несанкционированном митинге, представители компартии сделали это. В качестве санкции за нарушение депутатской этики было предложено опубликовать решение об этом в средствах массовой ­информации.

Как писал „Ъ“, 8 февраля депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко действительно был оштрафован на 20 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января этого года. Утром того дня он был задержан сотрудниками полиции на выходе из подъезда своего дома. Во время митинга 31 января депутаты Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов встретили участников несогласованного шествия на пороге здания Саратовской облдумы и около часа общались с ними.

После этого с частью протестующих они направились в ОП6 (Фрунзенского района Саратова), куда были доставлены несколько задержанных участников митинга.

Мандатная комиссия решила, что депутаты облдумы должны воздерживаться от действий, компрометирующих их и других депутатов заксобрания.

Николай Бондаренко заявил, что он с Александром Анидаловым присутствовал на митинге как депутат, так как мероприятие проходило в границах его избирательного округа (он избран от Октябрьского одномандатного округа № 4, в него входит площадь Вавилова, откуда началось шествие), и его задачей было «не допустить беспредела, который чинит власть».

Александр Анидалов отметил, что определить, нарушили ли два депутата закон, может только суд. Николай Бушуев пояснил, что мандатная комиссия рассматривала только факт нарушения депутатской этики, а не административного законо­дательства.

Следующим вопросом дума обсудила вопрос о нарушении Николаем Бондаренко закона о статусе депутата Саратовской областной думы. Как писал „Ъ“, на прошлой неделе депутаты Саратовской областной думы, входящие в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, признали депутата заксобрания от КПРФ Николая Бондаренко нарушившим антикоррупционное законодательство. В комиссии отметили, что, согласно действующему законодательству, депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в частности, гонораров за свои публикации и выступления. Депутаты утверждают, что речь идет, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко.

Николай Бондаренко ведет YouTube-канал «Дневник депутата», на который подписаны 1,25 млн человек, канал «Убежище оппозиции» (310 тыс. подписчиков), «Бондаренко Live» (47,5 тыс. подписчиков). У Instagram-аккаунта — 935 тыс. подписчиков. Согласно декларации, в 2019 году его доход составил 2,68 млн руб. Он объяснил это «монетизацией» своей блогерской ­деятельности.

На заседании облдумы председатель мандатной комиссии Николай Бушуев повторил, что думой был «установлен факт несоблюдения депутатом ограничений и запретов, принятых законодательством о противодействии коррупции» и «депутат не вправе получать гонорары за выступления в качестве лица, занимающего государственную должность».

Депутат Александр Анидалов поинтересовался у господина Бушуева, какие санкции грозят его однопартийцу, на что единоросс ответил, что никаких, кроме того, что «избиратели должны знать, кто такой Бондаренко Николай Николаевич». На вопрос, что депутаты в связи с этим намерены сообщить в областную прокуратуру, Николай Бушуев ответил, что ничего, так как «никаких вопросов от прокуратуры в мандатную комиссию не поступало».

Николай Бондаренко, комментируя действия заксобрания, сказал, что считает происходящее способом давления на него и единороссы в Саратовской облдуме «долго шли» к этому. «Меня пытались привлечь за экстремизм, оскорбление флага и другое. Но не делали этого, потому что боялись социальной напряженности. Хотите меня привлечь как коррупционера за доходы на YouTube? Вы понимаете уровень этого абсурда? Думаете, что меня это сломит? Это только делает меня злее», — заявил он с трибуны, выступая перед депутатами.

В итоге решения по обоим вопросам поддержали 30 из 35 присутствовавших на заседании депутатов. Против высказались лишь пять представителей фракции КПРФ.

Отметим, после того, как комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах выявила нарушение со стороны Николая Бондаренко, депутаты заявили, что намерены направить эту информацию в прокуратуру области. В региональной прокуратуре „Ъ“ пояснили, что обращение действительно находится на рассмотрении отдела по противодействию коррупции, но решение по нему пока не ­принято.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что никаких юридических последствий для Николая Бондаренко не будет. «Снять полномочия с него не могут. Могут запретить выступать, но он не очень на это реагирует. Если бы его действительно хотели привлечь к уголовной ответственности, работали бы по хозяйственной, а не публичной политической деятельности (Николай Бондаренко был учредителем управляющей компании УК „Красная“. — „Ъ“)»,— отметил он. По мнению политолога, в Саратовской области идет сознательная раскрутка Николая Бондаренко как главного оппозиционера в регионе.

Сергей Петунин