Татарстан попросил Путина снизить налоги на нефтедобычу

Руководители нефтедобывающих регионов с большой долей зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов попросили президента РФ Владимира Путина снизить налоговую нагрузку. Речь идет о Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает “Ъ”.

Отмечается, что причиной обращения стало повышение налоговой нагрузки на отрасль из-за отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотра параметров налога на дополнительный доход. Главы регионов просят ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, поскольку в противном случае через несколько лет «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся».

В частности, регионы просят расширить периметр налога на дополнительный доход, выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД и при этом предусмотреть вариант учитывать при его расчете затраты на развитие смежных бизнесов. Также предлагается с 2022 года выделить месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти с пониженным НДПИ в отдельную группу. Кроме того, Татарстан и ХМАО выступили с предложением снизить НДПИ для трудноизвлекаемых запасов, уменьшить базовую ставку НДПИ для нерентабельных запасов на 10–15% и отменить для них введенный в 2017 году повышающий коэффициент в размере 428 руб. за тонну.

Отмечается, что предложения со стороны глав регионов будут обсуждать на совещании у вице-премьера страны Александра Новака 18 февраля.

По данным “Ъ”, в проекты сверхвысоковязкой нефти на территории Татарстана вложили порядка 110 млрд руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе каждый год в разработку высоковыработанных месторождений инвестируют около 200 млрд руб.

"Ъ-Казань"