Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2020 году упала более чем в три раза

По итогам 2020 года чистая прибыль «Газпром нефти» по МФСО составила 117,7 млрд руб. Это в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году — 400,2 млрд руб.

«На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19»,— говорится в сообщении компании.

Выручка «Газпром нефти» составила почти 2 трлн руб. (-19,5%), скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 485 млрд руб. (-41,6%).

По итогам четвертого квартала 2020 года чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в три раза по сравнению с предыдущим кварталом, с 27,96 млрд руб. до 81,5 млрд руб. (191,5%). Выручка составила более 550 млрд руб. (+2,5%).