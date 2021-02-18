«Спецавтобаза» внедрила «умную» систему контроля за вывозом отходов

ЕМУП «Спецавтобаза» внедрила «умную» систему мониторинга работы мусоровозов и вывоза отходов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас под контролем находится 2,5 тыс. контейнерных площадок в Кировском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга. Их ежедневно обслуживают до 40 машин.

За движением спецтехники следит программа «ТКО-Информ». Интерактивная карта показывает, где находится мусоровоз и сколько времени он тратит на каждую контейнерную площадку. Получаемые в ходе ежедневного мониторинга данные позволяют оптимизировать маршруты и графики вывоза отходов. Качество выполненной работы, степень наполняемости баков и общее техническое состояние площадки специалисты «Спецавтобазы» оценивают по фотографиям, сделанным водителями до и после выгрузки отходов.

«Водители спецтехники и раньше фотографировали контейнерные площадки, затем прикладывали их к отчету в конце смены. В "ТКО-Информ" изображения можно загружать сразу по ходу работы. В случае переполнений, поломки контейнеров или затруднения проезда к площадке из-за припаркованных автомобилей, региональный оператор тут же сообщает о проблеме в управляющую компанию»,— отметили в «Спецавтобаза».

После доработки программного продукта онлайн-мониторинг планируется внедрить на других территориях Восточной части Свердловской области, где «Спецавтобаза» является региональным оператором. «В перспективе сервис будет доступен и для потребителей, по типу мобильных приложений для пассажиров общественного транспорта. Подобные цифровые технологии позволят вывести на новый уровень качество услуг по обращению с отходами, а также сделают работу регоператора более прозрачной для потребителей»,— подчеркнули в «Спецавтобазе».