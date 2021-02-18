СКР: расследование инцидента с самолетом «Волга-Днепр» в Толмачево находится в завершающей стадии

Следственные действия по инциденту с самолетом «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр», который в прошлом году совершил аварийную посадку в аэропорту Толмчаево, находятся в завершающей стадии. По словам руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексея Александрова, Росавиацией также проводится расследование инцидента, двигатель самолета обследуется на Омском моторостроительном объединении им. П.И. Баранова.

«Предварительно происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя»,– сказал он.

Самолет совершил аварийную посадку в Толмачево в ноябре 2020 года. Как сообщал “Ъ”, самолет, взлетев, из-за разрушения двигателя вынужден был вернуться. При аварийной посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 м и получило серьезные повреждения фюзеляжа и шасси. Ранее в интервью “Ъ-Сибирь” Алексей Александров рассказывал, что в ходе следственных действий было установлено, что после взлета у Ан-124 отказал второй из четырех двигателей. При этом обломки от поврежденного двигателя серьезно повредили фюзеляж. «В отсутствие работающих электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершили посадку, руководствуясь только визуальным наблюдением. То есть они сажали самолет в ручном режиме, а не по приборам»,— говорил он.

Подробности читайте в интервью “Ъ-Сибирь” руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексея Александрова «У нас особое отношение к расследованию коррупционных дел».

Оксана Павлова