В Сочи восстановят разрушенную после оползня дорогу на улице Ломоносовской

Власти Сочи утром 18 февраля начнут восстановление дороги, пострадавшей в результате сходе оползня на ул. Ломоносовской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На период восстановления по дороге организуют реверсивное движение. «Учитывая важность этой дороги для жителей трёх домов, расположенных выше по ул. Ломоносовской, работы будут проводиться в максимально интенсивном режиме и завершатся в течение нескольких дней»,– прокомментировали в мэрии Сочи.

По данным мэрии Сочи, в настоящий момент край дороги огородили, сузив ее ширину. Маршрутов движения общественного транспорта на данном участке нет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, оползень на ул. Ломоносовской сошел днем 17 февраля видео происшествия опубликовано в соцсетях. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, обрушение грунта произошло вдоль технологической дороги, сама дорога тупиковая. Также в ведомстве сообщили, что будут проведены работы на предмет пригодности ее использования в дальнейшем.

Местные жители заявили, что под угрозой обрушения в районе схода оползня находится строящееся здание жилого комплекса.

Алексей Белянин