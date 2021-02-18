Названы самые быстрорастущие сферы самозанятости в России в 2020 году

В 2020 году наиболее быстрорастущими отраслями у самозанятых в России стали продажи контента и услуги красоты, сообщается в исследовании «ЮKassa» и «СберУслуги». Продажи аудио- и видеоконтента за год выросли в девять раз, а услуги в сфере красоты — в восемь.

Кроме того, консультационные услуги показали рост в семь раз, клининг и мелкий ремонт — в шесть раз, репетиторство — в пять раз, онлайн-продажи одежды и обуви — в четыре раза.

«По данным ФНС, на начало января 2019 года самозанятых было чуть более 2 тыс., к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз — до 1,7 млн человек. Безусловно, этому способствовало введение нового налогового режима для самозанятых, также рост количества тех, кто работает на себя, обусловлен появляющимися на рынке различными сервисами. <...> За 2020 год к "ЮKassa" подключились в 6,4 раза больше самозанятых, чем годом раньше. В свою очередь, оборот платежей увеличился в 10,6 раза, а число транзакций — в 9,7 раза, это подтверждает тренд самозанятости на рынке труда, особенно в регионах»,— сообщила коммерческий директор «ЮMoney» Оксана Коробкина (цитата по ТАСС).

Обороты платежей самозанятым через «ЮKassa» больше всего увеличились за аудио- и видеоконтент — в 19,3 раза по сравнению с 2019 годом. Число платежей выросло в 20,5 раза. Оплачивают услуги чаще всего банковскими картами, в 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019-м.

Ранее сообщалось, что эксперты оценивают потенциальный рынок самозанятых в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 млн против 1,5 млн человек, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Самозанятые дали».