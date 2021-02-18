Свердловских водителей за год оштрафовали на 3,7 млрд рублей ГИБДД вынесла более 4,5 млн постановлений

Свердловская область вошла топ-5 регионов по количеству штрафов, вынесенных подразделениями ГИБДД водителям, и их денежному объему, следует из данных ГИБДД, которые проанализировал “Ъ”.

В 2020 году в регионе ГИБДД вынесла 4,59 млн постановлений, из них 3,68 млн были вынесены по камерам. Общая сумма штрафов составила 3,7 млрд руб. В список лидеров также попали Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.) и Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.). Возглавили список Москва, где за год число штрафов достигло 30,2 млн, их общая сумма составила 23 млрд руб., а также Московская область, которая стала лидером по числу постановлений — 30,5 млн, общая сумма — 18,9 млрд.

Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений (плюс 15% к 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб. (плюс 10%) — это примерно половина стоимости строительства Крымского моста.

Подробнее об этом — в материале «ГИБДД накачивает штрафную экономику».