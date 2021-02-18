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ВВС США не исключают перебросок стратегических бомбардировщиков в Норвегию

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что военные будут направлять свои стратегические бомбардировщики «в любую точку и в любое время». По его словам, есть шансы, что продолжится дислоцирование в Норвегии. МИД России ранее расценил как угрозу безопасности в регионе решение Европейского командования ВС США о размещении бомбардировщиков в Норвегии.

«Бомбардировщики B-1 и оперативные группы наших бомбардировщиков способны действовать, по сути, в любой точке и в любое время. Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время... Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время»,— сказал господин Браун на брифинге (цитата по ТАСС). Он добавил, что не будет раскрывать точные сроки. «Я бы предпочел, чтобы наши противники ломали головы»,— сказал генерал.

2 февраля Европейское командование ВС США объявило о планах разместить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь идет о наращивании военной активности в близи от российских границ.

Как передает норвежское NTB, американские бомбардировщики прибыли в Норвегию в начале февраля. Они будут находиться там в течение месяца. 12 февраля глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что речь не идет о создании американской базы в Норвегии. «То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО»,— сказал господин Бакке-Йенсен NTB (цитата по ТАСС). Самолеты США будут находиться на норвежской авиабазы временно, сказал министр. По его мнению, «реальных причин для возмущения» со стороны России нет.

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