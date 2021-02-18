Даниил Медведев догнал Александра Метревели

Пробившись в полуфинал Australian Open, Даниил Медведев стал пятым теннисистом из России (СССР), которому удавалось достигнуть этой стадии на турнирах Большого шлема не менее трех раз. Рекордсменом остается Марат Сафин, у него семь полуфиналов. Шесть — у Евгения Кафельникова, четыре — у Николая Давыденко, также три — у Александра Метревели. Дважды в четверке сильнейших на мейджорах был Михаил Южный, по одному разу — Андрей Чесноков, Александр Волков и дебютант нынешнего Australian Open Аслан Карацев. При этом из 26 полуфиналов с участием россиян, сыгранных на данный момент, им удалось выиграть лишь восемь. До финала доходили Метревели на Wimbledon (1973), Кафельников на Roland Garros (1996) и дважды на Australian Open (1999, 2000), а также Сафин на US Open (2000) и трижды на Australian Open (2002, 2004, 2005).

Евгений Федяков